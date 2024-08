Da Porzi 'in bocca al lupo' ad atleti alle paralimpiadi

"Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti che, da domani, gareggeranno per l'Italia alle paralimpiadi di Parigi, tra i quali i nostri due umbri Riccardo Menciotti e Dongdong Camanni" dalla consigliera regionale Donatella Porzi, gruppo misto. "Seguiamo questo grande evento sportivo - prosegue - con la passione e la stessa attenzione che abbiamo riservato alle Olimpiadi, perché significa rendersi conto ancor più della forza di tante persone che hanno saputo lottare e reinventarsi, animati da uno spirito sportivo che li ha portati a guardare oltre le difficoltà per porsi nuove sfide e nuovi obiettivi".

"Mi auguro - scrive Porzi in una nota - che anche l'attenzione della politica sia altrettanto alta, non solo per applaudirli ed assistere alle loro gesta, ma anche per comprendere come servire al meglio queste esperienze che spesso si realizzano nel silenzio assoluto. Soprattutto per l'Umbria, che accoglierà il G7 della disabilità proprio nel mese di ottobre, questa potrebbe essere una occasione non di facciata, volta ad abbattere muri e a capire cosa e come fare per essere vicini a chi, nello sport, confida anche come riscatto".



