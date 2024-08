Assessore Melasecche plaude al treno diurno Espresso Assisi

L'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche plaude al nuovo collegamento Roma-Assisi con il treno diurno Espresso Assisi annunciato da FS Treni Turistici Italiani (società del Gruppo FS Italiane) che viaggerà tutti i sabati e le domeniche dal 5 ottobre al 1 dicembre, con partenza da Roma Termini e fermando anche a Terni, Spoleto, Foligno e Spello. "Dopo l'enorme impegno di Rfi per i lavori di manutenzione straordinaria in molte tratte delle linee nazionali che hanno causato problemi anche in Umbria e che come Regione abbiamo sottolineato in vari confronti sia con Trenitalia che con RFI - sottolinea -, il ritorno alla normalità porta ad avere alcune iniziative interessanti quale questo nuovo collegamento autunnale che offre un'esperienza di viaggio in più a chi ama il turismo lento e sostenibile. E quale meta migliore di Assisi, città universalmente conosciuta per i suoi luoghi di fede e la sua spiritualità, per le sue bellezze artistiche e storiche, il paesaggio unico che la circonda, i tanti eventi religiosi e non che vi si svolgono?".

Sui collegamenti ferroviari "l'attenzione della Regione è massima", si sottolinea in un suo comunicato. "Conclusi a tempo di record - sostiene Melasecche - molti dei lavori che causavano problemi, ad esempio anche il consolidamento del viadotto Paglia nei pressi di Orvieto lungo la linea Alta Velocità Firenze-Roma, proseguono intanto i nostri confronti a livello nazionale per migliorare puntualità ed efficienza dei treni regionali e comunque quelli di altre regioni che attraversano l'Umbria".

"In attesa della fornitura, per la quale mi sono battuto non poco, dei 12 treni Alstom da 200 chilometri orari che inizierà dal 2025 e la cui produzione andremo a visionare a Savigliano nei prossimi giorni - spiega l'assessore -, treni che garantiranno l'ingresso in direttissima, chiediamo un monitoraggio continuo affinché anche il ritorno del pomeriggio dei treni dei pendolari abbia la stessa puntualità di quelli su Roma della mattina che Trenitalia assicura puntuali".



