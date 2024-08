Al teatro Mancinelli l'Orvieto festival Piana del Cavaliere

Si accendono le luci al teatro Mancinelli per l'ottava edizione dell'Orvieto festival della Piana del Cavaliere, dedicata quest'anno all'onirico tema della metamorfosi. Dal 5 al 15 settembre 2024 artisti di fama internazionale si alterneranno sul palco dello storico teatro di Orvieto in un ricco parterre di appuntamenti tra concerti, spettacoli, conferenze a tema, arti figurative e teatrali, facendo interagire tra loro le diverse forme d'arte. Un programma che si arricchisce di anno in anno con artisti, musiche e rappresentazioni "in grado - secondo gli organizzatori - di attrarre il pubblico delle grandi occasioni e proiettando Orvieto nel panorama artistico-culturale nazionale e internazionale".

Al via giovedì 5 settembre, ore 21, con "Ensemble InCanto" con la soprano Elisa Cenni e il direttore Fabio Maestri. Gli spettatori saranno accompagnati dalle note dell'Adagetto di Giacomo Puccini, in versione per ensemble a cura del direttore Maestri, e della IV Sinfonia di Gustav Mahler, nella versione di Erwin Stein, in questo progetto che nasce dalla collaborazione con l'Associazione In Canto di Terni.

Venerdì 6 settembre, ore 21, si entra nel vivo della kermesse con il concerto, "Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 9".

Sabato 7 settembre, alle 17.30, appuntamento con la conferenza letteraria tenuta da Bruno Milone e dedicata al tema "Metamorfosi", leitmotiv di quest'anno e, a seguire, alle 21, su il sipario del Festival 2024 con il concerto d'inaugurazione "Tre Fenomeni", a firma del premio Oscar Nicola Piovani che dirigerà l'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani in collaborazione con Umbria Green Festival, il primo festival umbro a impatto zero.

Domenica 8 settembre alle 17.30 in scena la rappresentazione multisensoriale "Ladre di sabbia" con la sand artist Gabriella Compagnone, la voce narrante di Guido Barbieri e la musica dell'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani. A seguire, alle 21, il Gruppo Swing "Cherries on a Swing Set" si esibirà in uno concerto che spazia dal jazz alla musica moderna pop e d'autore.

Giovedì 12 settembre, ore 21, sarà la volta dello spettacolo "Il Diario di Gian Burrasca", liberamente tratto da Il giornalino di Gian Burrasca di Vamba, con gli attori Camilla Berardi e Marco Saccomandi e musiche di Nino Rota eseguite dell'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani.

Ed ancora venerdì 13 settembre, ore 21, appuntamento con Giacomo Puccini nell'anniversario dei 100 anni dalla morte del celebre compositore. "Amate, disperate donne mie", un excursus tra le dive di Puccini, accomunate dal destino della morte, che sia naturale o violenta, voluta dall'autore. Lucia Poli e Sandro Cappelletto ripercorrono, con la soprano Cinzia Forte e il pianoforte di Marco Scolastra, le famose arie e brani strumentali di Puccini, tratti da La Bohème, Tosca, Manon Lescaut, Suor Angelica, Madama Butterfly e Turandot.

Sabato 14 settembre alle 17.30 Riccardo Cambri si esibirà al pianoforte nello spettacolo "Armonie delle piccole cose.

Impressioni e trasfigurazioni classico-romantiche" con le musiche di Beethoven, Schubert, Liszt, Debussy e la voce recitante di Edoardo Siravo per i versi di Gozzano e Leopardi.

Alle 21, "Rita", opéra-comique in un atto di Gaetano Donizetti, libretto di Gustavo Vaez, a cura dell'Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova.

Ultimi appuntamenti in calendario domenica 15 settembre. Alle 11, "Il granchio e l'onda", un racconto poetico per grandi e piccini, a cura de La Corelli. Alle 18.30 gran finale con Giorgio Pasotti e l'Orchestra di Fiati dell'Umbria diretta da Giovanni Ieie che riunirà le bande dell'Umbria in un progetto unico e di ampio respiro.



