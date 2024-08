Agabiti, Roma-Assisi FS Treni Turistici arricchisce offerta

Per l'assessore regionale al Turismo Paola Agabiti "il collegamento Roma-Assisi istituito da FS Treni Turistici Italiani, società del gruppo FS, arricchisce l'offerta turistica regionale e rappresenta un'occasione per vivere una nuova esperienza di viaggio, tra le bellezze del Cuore Verde d'Italia".

"A partire dal prossimo mese di ottobre - afferma l'assessore in una nota - nei giorni di sabato e domenica sarà possibile per i viaggiatori raggiungere Assisi, attraversando gli straordinari paesaggi del nostro territorio con fermate a Terni, Spoleto, Foligno e Spello dove potranno godere delle meraviglie naturalistiche e del ricco patrimonio artistico e culturale che le caratterizza prima di immergersi nella profonda spiritualità della città di San Francesco. Un collegamento non solo ideale, dunque, tra due capitali della cristianità particolarmente importante in vista del Giubileo 2025".

"Un ringraziamento va senz'altro all'amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani Luigi Cantamessa e al presidente della Fondazione Fs Italiane Mons. Liberio Andreatta che con questa iniziativa dimostrano - conclude Agabiti - non solo la forte attenzione verso la nostra Regione ma anche la sensibilità di interpretare le esigenze dei tanti turisti e pellegrini sempre più attratti dal fascino dell'Umbria".



