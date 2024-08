Motociclista muore durante prove private in autodromo Umbria

Un motociclista è morto in seguito a un incidente avvenuto nel corso di prove libere organizzate da un promoter esterno all'autodromo dell'Umbria, a Magione.

Secondo quanto si apprende dall'ufficio stampa del circuito, il giovane ha perso il controllo del mezzo andando a urtare contro le barriere. Il motociclista è stato prontamente soccorso dai mezzi dell'autodromo e trasportato in ospedale a Perugia dove però è morto.

Appresa la notizia del decesso, l'autodromo dell'Umbria ha espresso "cordoglio e commozione per la tragedia".



