Fs Treni turistici italiani, c'è anche l'Espresso Assisi

Coinvolge anche Assisi l'offerta autunnale di Fs Treni turistici italiani, società del Gruppo Fs Italiane, che si compone di due collegamenti: Roma-Alba, grazie all'Espresso notturno Langhe-Monferrato, e Roma-Assisi con il treno diurno Espresso Assisi.

I primi due treni autunnali di Fs Tti nascono con l'obiettivo di offrire un nuovo modo di viaggiare che coniuga il turismo lento, sostenibile, di qualità alla bellezza del viaggio in treno, a bordo di carrozze completamente ristilizzate per garantire il massimo comfort verso destinazioni dall'alto valore storico, paesaggistico ed enogastronomico.

L'Espresso Assisi viaggerà tutti i sabati e le domeniche dal 5 ottobre al primo dicembre, da Roma Termini ad Assisi, con fermate a Terni, Spoleto, Foligno e Spello. Il sabato la partenza è prevista alle 10.05 mentre il ritorno alle 18.00, la domenica invece si parte alle 8.30 e si rientra alle 16.58.

Le località potranno essere raggiunte viaggiando sulle poltrone dei salottini, ideati per garantire privacy e comfort, o usufruendo del vagone bar/ristorante per uno spuntino da consumare nell'elegante salone.

Su tutti gli Espressi di Fs Tti è presente una carrozza bagagliaio nella quale poter caricare bagagli o l'attrezzatura sportiva.

Anche a ottobre sarà possibile beneficiare, scegliendo la tariffa "Tti Special", di uno sconto del 50% su tutti i biglietti acquistati entro 48 ore dalla partenza.

I biglietti per viaggiare a bordo dell'Espresso Assisi e dell'Espresso Langhe-Monferrato sono acquistabili sul sito www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita di Trenitalia, App, biglietterie di stazione e self-service.





