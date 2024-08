'From Sky to Heart', un drone per salvare vite umane

Il volo di un drone per salvare vite umane: il prossimo 5 settembre nel cortile di Palazzo Cesi ad Acquasparta, con inizio alle ore 16.00, il pubblico potrà vedere tutte le fasi di un esperimento a distanza, che inaugurerà formalmente un progetto denominato "From Sky to Heart". Su un ledwall collocato in piazza, si potrà assistere in diretta al volo di un drone, dotato di defibrillatore semiautomatico esterno, che raggiungerà rapidamente una zona impervia sulla montagna di Poggio Azzuano (Terni), dove sarà simulato un arresto cardiaco improvviso su un anziano che si trova a cercare funghi insieme alla nipote.

Con questo esperimento, autorizzato dall'Enac, si vuole dimostrare che in alcuni casi in cui si verifica un arresto cardiaco improvviso (60.000 all'anno in Italia), l'uso del drone può fare la differenza tra la vita e la morte.

"From Sky to Heart", complesso progetto internazionale tra tecnologia e scienza finanziato dalla Cassa di risparmio di Terni e Narni, appartiene ad una rete associativa umbra strutturata e capillare denominata "+Umanità" e conta su oltre 200 partner (pubblici e privati, nazionali e locali). Diverse decine di migliaia le persone in attività informative e formative, con corsi Basic life support and defibrillation, corsi on-line, trasmissioni televisive, eventi nelle piazze, coinvolgendo in tutta la regione Umbria intere scuole, società sportive, centri aggregativi, con la formazione di oltre 1.600 volontari sul campo.

L'esperimento - spiegano i promotori in una loro nota - avverrà in stretta collaborazione con il 118 regionale dell'Umbria e con il Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria.

Per l'occasione dell'avvio formale del progetto, sono previste alcune testimonianze e contributi di autorità e rappresentanti di istituzioni nazionali, regionali e locali, sportive e del mondo scientifico.

A condurre l'evento sarà Luca Ginetto, caporedattore del tgr Umbria.

Diretta streaming facebook sulla pagina dedicata all'evento, con la collaborazione di giornalisti della Radio Vaticana. "From Sky to Heart" gode di numerosi patrocini, tra cui l'Associazione di cultura sport e tempo libero, l'Associazione per l'Italia nel mondo, Provincia di Terni, Asl Umbria 2 e svariati Comuni dell'Umbria. L'appuntamento del 5 settembre ha ricevuto l'egida morale del Comitato nazionale italiano fair play, storica associazione benemerita del Coni preposta alla promozione dei valori dello sport.

Ulteriori informazioni si posso trovare nel sito ufficiale www.fromskytoheart.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA