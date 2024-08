Anche satira antifascista alla Mostra del libro antico

Quaranta espositori italiani ed esteri parteciperanno, a Città di Castello, da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, alla 24/a edizione della Mostra mercato del libro e della stampa antica, organizzata dall'associazione Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, con il supporto dell'amministrazione comunale.

La sede sarà, Palazzo Vitelli a Sant'Egidio. In mostra, opere garantite di pregio e rare come manoscritti miniati, cinquecentine ed altro, databili fino al 21/o secolo. Di notevole interesse il settore dell'incisione con cartografia, vedutistica e grafica d'autore antica e moderna.

L'inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 31 agosto, alle ore 9,30.

Fra le iniziative collaterali, quest'anno oltre a presentazioni con conferenza di opere librarie, verrà allestita una originale esposizione riguardante opere originali di soggetto scientifico: le opere di Isaac Newton: Philosophiae naturalis principia mathematica, Arithemetica Universalis, Opticks/Optice, insieme agli Elementi di Euclide ed al Traite' de chimie di Lavoisier.

Tali opere, di una collezione privata. potranno essere ammirate nel percorso espositivo della mostra stessa.

Saranno esposte anche due rarissime opere di satira antifascista: "Il Barzellettiere dell'era Fascista" (raccolta di barzellette sul fascismo pubblicate prima in fascicoli e nell'agosto del 1948 riunite in volume) e "La Romantica, Avventura del Pelato" entrambe provenienti dall'Archivio storico della libreria "Paci, la Tifernate" e della casa editrice "Il Solco" di Città di Castello.

Si tratta - sottolinea il Comune tifernate - di autentiche rarità. L'iniziativa fa parte di un progetto più ampio che, coinvolgendo le scuole superiori del territorio, porterà alla digitalizzazione dei due volumi rendendoli disponibili in ebook.

Oltre alla versione digitale saranno stampate alcune copie in anastatica e verrà presentato uno spettacolo dedicato alla resistenza attraverso i libri destinato sia alle scuole che alla cittadinanza. Il progetto si chiama "Storie di Libri, Liberazione, Libertà!".

"Quello di fine agosto ed inizio settembre a Città di Castello è uno degli appuntamenti di settore più attesi in Italia che abbiamo la fortuna di poter ospitare da quasi 25 anni e sul quale come amministrazione comunale continuiamo a investire con orgoglio", hanno affermato in una dichiarazione congiunta il sindaco Luca Secondi e l'assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, ringraziando il presidente dell'associazione Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, Fabio Nisi, e il curatore della mostra, Giancarlo Mezzetti,"per il presidio culturale e scientifico che da sempre assicurano e che è uno dei fattori di successo della manifestazione". Per informazioni: segreteria Mostra 3389779751 / 075 855 5757, Mail: libroanticocdc@gmail.com. Il sito è: www.mostralibroantico.it



