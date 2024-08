A Bevagna 'Historia. Una storia di migrazione e amorə'

Parte sabato 7 settembre (ore 21.00) dal Teatro Francesco Torti di Bevagna la tournée invernale 2024/25 di "Historia. Una storia di migrazione e amorə", un format teatrale che coniuga narrazione, musica dal vivo e danza. Ideato dal maestro Daniele Bocchini, prodotto da Tgc Eventi per la regia di Alberto di Risio e distribuito da Equipe eventi, lo spettacolo racconta una storia di migrazione e di amore, di riscatto e di emancipazione, ambientata nella Buenos Aires degli anni '30 del secolo scorso, nei luoghi in cui ebbe origine il tango.

Historia porta in scena, in una milonga d'altri tempi, le coreografie dei maestri di ballo Samuel Peron e Veera Kinnunen, la voce di Stefania Caracciolo e la musica dal vivo di cinque musicisti professionisti: Daniele Bocchini (trombone), Marco Postacchini (sax, flauto, arrangiamenti), Enzo Proietti (pianoforte, fisarmonica), Graziano Brufani (contrabbasso), Leonardo Ramadori (percussioni).

Lo spettacolo tratta temi attuali attraverso una storia di emigrazione. Esteban, protagonista e voce narrante di Historia, è una donna che affronta un viaggio oltreoceano col miraggio di una vita migliore insieme al suo amato, ma una volta arrivata a destinazione viene abbandonata e si ritrova sola nella realtà malfamata e maschilista di Buenos Aires, tra la povertà e il degrado dei conventillos. In questa città immensa, sconosciuta e fortemente pregiudizievole nei confronti della donna, Esteban, affascinata e sedotta da una musica nuova, il tango, che imperversa di giorno nelle strade e di notte nelle milonghe e che è proibita al mondo femminile, si traveste da uomo. Il travestimento le consente di essere libera di esprimere il suo talento musicale, ma al tempo stesso la priva della propria identità. Da questo intimo dualismo nasce un ritmo, un ostinato che diventa la base per il racconto, per improvvisare una melodia e per ballare.

Nello spettacolo Stefania Caracciolo (cantante) e Veera Kinnunen (ballerina) si alternano nel ruolo di Esteban e attraverso il canto, il ballo e la presenza scenica portano il pubblico a riflettere su diversi temi: la nostalgia dell'emigrato, la ricerca della propria identità, l'uguaglianza di genere e la dignità della donna, il talento e la passione come strumenti di emancipazione e di sopravvivenza.

