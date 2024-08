Intesa tra l'Aucc e l'associazione per le Cure palliative

Affrontare congiuntamente il tema delle cure palliative, con attività e azioni di formazione e informazione condivise è l'obiettivo di un protocollo d'intesa tra l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro e l'associazione di volontariato per le Cure palliative Persefone, siglato dai presidenti, Giuseppe Caforio e Annamaria Paci.

Prevede l'impegno a integrare le attività delle singole associazioni con una programmazione annuale concordata, a organizzare in maniera congiunta corsi finalizzati alla formazione di volontari per le attività di cure palliative, a condividere esperienze e buone pratiche per creare ulteriori concrete sinergie ed opportunità, anche sul versante organizzativo-gestionale, a continuare ed eventualmente implementare il percorso, già da tempo intrapreso tra le due associazioni, di collaborazione e integrazione tra risorse-professionisti, sia sul versante assistenziale che sul versante formativo-divulgativo, a sostenere e promuovere congiuntamente iniziative utili a diffondere la cultura dell'associazionismo e del volontariato.

Le cure palliative sono finalizzate ad assicurare una cura attiva e globale nei confronti di persone in cui la malattia non risponde più a trattamenti terapeutici specifici. Offrono, attraverso un approccio multidisciplinare e personalizzato, risposte appropriate ai bisogni clinici, psicologici, sociali e spirituali del malato.

"Le associazioni di volontariato - affermano Caforio e Paci in una nota diffusa dall'Aucc - sono un elemento vitale per le cure palliative, tema di grande rilevanza per la sanità pubblica, che, oltre ad alleviare le sofferenze per il malato, restituiscono dignità e una migliore qualità della vita, anche ai familiari. Le associazioni, in questo senso, sono fonte di risorse e di competenze che contribuiscono a dare qualità al servizio sanitario".



