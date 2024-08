Impegno FdI per valorizzare la mostra del cavallo

"Sicuramente sarà cura di Fratelli d'Italia e del centrodestra valorizzare anche grazie al Ministero delle Politiche Agricole e al Governo l'eccellenza che la Mostra del Cavallo di Città di Castello rappresenta a livello anche nazionale. Restano invece le bugie della sinistra": a sostenerlo sono i consiglieri regionali Eleonora Pace, Paola Agabiti, Daniele Nicchi ed Elena Proietti Trotti. "Non solo le inesattezze riportate dal consigliere Bettarelli che fa riferimento a un impegno economico assunto dal ministro Lollobrigida che non risulta nella lettera di intenti e di saluto dello scorso anno - affermano in una nota -, ma anche gli impegni disattesi dei Governi del Pd a partire da quello Letta hanno fatte cessare il contributo che nel 2002 era stato creato ad hoc dal Governo Berlusconi. Le manifestazioni in tempo di crisi si aiutano con un lavoro silente teso a reperire fondi non con dichiarazioni buone per la campagna elettorale ma che non producono nulla di concreto per il territorio. Con questo spirito costruttivo ci adopereremo per il futuro della Mostra che ritorniamo un punto di riferimento e di eccellenza per questa parte dell'Umbria".



