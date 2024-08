Conclusi lavori, treni veloci Firenze-Roma di nuovo su linea Av

Si sono conclusi la scorsa notte, "come da programma", i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Paglia nei pressi di Orvieto (Terni) lungo la linea Av Firenze-Roma, avviati lo scorso 12 agosto. Lo rende noto Rfi spiegando che i treni veloci, "temporaneamente deviati sulla linea convenzionale tra Chiusi e Orvieto per consentire l'attività dei cantieri, da oggi tornano a percorrere la linea Av".

Fino a domani, si precisa, previsto comunque "un aumento dei tempi di viaggio "già visibile sui sistemi di acquisto delle imprese ferroviarie": "Come prevedono le norme in caso di rinnovo dell'infrastruttura - ricorda Rfi -, la piena velocità nelle tratte interessate dai lavori dovrà essere raggiunta gradualmente".

Nel cantiere sono stati impegnati "nelle 24 ore" circa 40 i tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici. Il viadotto era stato interessato da lavori di rinforzo strutturale degli appoggi nel 2022/2023. L'investimento di Rfi è stato di circa 2 milioni di euro.



