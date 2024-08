Camera commercio, per artigiani 'decennio di lunga notte'

Per le imprese artigiane umbre, l'ultimo è stato un decennio di "lunga notte" di calo strutturale. sono state infatti perse 3 mila 18 aziende e 5 mila 336 addetti, in termini percentuali la terza flessione più pesante tra le regioni italiane. Emerge dal Report della Camera di commercio dell'Umbria, che informa anche "dell'importante" opportunità con l'arrivo delle Indicazioni geografiche protette (Igp) per i prodotti artigianali e industriali.

In base allo studio - diffuso dalla stessa Camera di commercio - ci sono però anche alcune luci, come l'aumento della dimensione aziendale media, la crescita degli addetti dipendenti e la tenuta delle imprese artigiane femminili.

I colpi maggiori del decennio sono stati subiti soprattutto nel primo quinquennio 2014-2019, poi la spinta alla flessione ha perso forza.

Per Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria, "le aziende artigiane sono di grande importanza per la crescita di qualità della regione". "Pensiamo, a mo' di esempio - aggiunge -, quanto sta avvenendo da anni in Umbria nel tessile, dove marchi di grande risonanza insediano parte delle proprie produzioni nella regione anche perché trovano quelle competenze, quei saperi artigianali tramandati con cura che non è facile trovare. E ciò vale per molti altri settori. Si tratta quindi non solo di un fatto culturale e di tradizione, motivazioni che da sole varrebbero il sostegno al mondo dell'artigianato, ma anche di vere e proprie possibilità di sviluppo economico e sociale all'insegna della sostenibilità, anche sociale. Senza il mondo dell'artigianato, o con un mondo dell'artigianato molto debole, sarebbero tante le opportunità che l'Umbria perderebbe, anche in termini di coesione sociale.

Per questo la Camera di commercio è molto attenta a tale mondo, cercando di coglierne le istanze e di dare risposte concrete, con l'obiettivo di spingere a mantenere e aumentare la qualità del tessuto produttivo artigiano. Numerose sono le iniziative della Camera, alcune specifiche e altre più generali, a cui possono accedere le aziende artigiane. Ed è per questo che il report dell'Ente camerale sulle aziende artigiane aiuta a centrare gli interventi. In tale contesto, va evidenziata l'importanza della possibilità, che finalmente è arrivata, delle Indicazioni geografiche protette (Igp) per i prodotti artigianali e industriali. Una possibilità importante, disciplinata dal Regolamento UE 2023/2411, entrato in vigore il 16 novembre 2023, che ha introdotto in tutti gli Stati membri regole certe ed omogenee per proteggere ed elevare la qualità dei prodotti artigianali e industriali in tutta l'Unione europea. L'Umbria deve essere protagonista di questa opportunità e la Camera spingerà su informazione e azione per favorire la partecipazione delle imprese, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy".



