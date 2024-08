Ad Assisi una trilogia di letture dedicata a Dante Alighieri

Una trilogia di letture dedicata al sommo poeta Dante Alighieri recitata dal maestro Franco Ricordi sarà ospitata nel Giardino degli Incanti della Rocca Maggiore di Assisi, a partire dal 26 agosto, poi il 3 e il 9 settembre, alle ore 21.15. "Un'iniziativa, a ingresso libero, in uno scenario incantevole per un'immersione nei versi della Divina Commedia e respirare l'aria di un testo che rappresenta senza ombra di dubbio la pietra miliare della letteratura italiana" sottolinea il Comune in una nota.

Lo spettacolo vedrà come protagonista il maestro Franco Ricordi, filosofo, attore, regista, direttore artistico e saggista italiano di teatro. Ha debuttato, nel 1978, con Luca Ronconi, con il quale ha lavorato nei primi anni della carriera.

È stato poi attore con Paolo Stoppa, Gabriele Lavia, Eduardo De Filippo. Nel 2015 ha dato inizio a un grande progetto su Dante, a livello filosofico-saggistico ma anche teatrale e comunicativo, e nella tre giorni assisana propone una lettura drammatica e filosofica della Divina Commedia.

"Continuano gli appuntamenti alla Rocca Maggiore che, dopo la stagione dei concerti e la rassegna cinematografica ancora in corso, - afferma l'assessore alla cultura Veronica Cavallucci - si conferma come location ideale e straordinaria per eventi culturali e musicali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA