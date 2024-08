A Cascia lavori di riqualificazione viaria nell'area scolastica

A Cascia sono stati consegnati i lavori di riqualificazione viaria dell'area scolastica in località La Stella, con annessi parcheggi al servizio dell'istituto omnicomprensivo Beato Simone Fidati, finanziati con l'ordinanza speciale del commissario straordinario numero 12/2021. Il sindaco Mario De Carolis ha sottolineato "l'importanza storica di questa opera che è figlia di una profonda sinergia tra l'amministrazione e l'allora commissario straordinario".

"Insieme - ha proseguito il sindaco - abbiamo saputo cogliere l'opportunità di guardare oltre alla semplice fase di ricostruzione, dando così slancio a una profonda e funzionale rilettura dell'intera area. Anche la scelta di creare eventi partecipativi e di ascolto durante lo sviluppo progettuale ha dato i suoi frutti, permettendo di ottenere un coinvolgimento diretto e fattivo di molti residenti così da poter ottimizzare alcune scelte progettuali".

L'opera viene considerata particolarmente strategica per il futuro assetto dell'area interessata sulla quale a breve inizieranno anche i lavori di ricostruzione del polo scolastico oramai nella fase di progettazione esecutiva. Oltre al recupero e alla messa a norma della strada esistente, sarà realizzata una rotatoria per facilitare l'accesso al futuro nuovo complesso e saranno aperti dei nuovi tracciati stradali per formare un sistema viario integrato. Sarà inoltre realizzato un parcheggio a uso della scuola materna che consentirà l'accesso anche alla limitrofa caserma dei carabinieri.

Anche la percorribilità pedonale è stata particolarmente curata visto che saranno realizzati una serie di marciapiedi e percorsi che consentiranno agli studenti di accedere alla scuola in totale sicurezza e autonomia.

I tempi previsti per il completamento dell'opera sono di 750 giorni e il costo complessivo dell'intervento sarà pari 2.572.871,94 euro.



