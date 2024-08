Il vice allenatore della nazionale femminile di pallavolo campione olimpica Massimo Barbolini è ora cittadino onorario di Piegaro. In Umbria, sua regione d'adozione pur essendo modenese di nascita.

La cittadinanza gli è stata conferita "per la sua eccelsa carriera sportiva e il suo modello di vita, ispirazione per le nuove generazioni".

Ad accogliere Barbolini al suo ritorno a Piegaro tutto il paese per un grande abbraccio collettivo. Presente anche la Bartoccini-Fortinfissi Perugia Volley attraverso, tra gli altri, il suo presidente Antonio Bartoccini e il capitano Imma Sirressi.

Tra i momenti più emozionanti della serata - è detto in un comunicato diffuso dalla Provincia di Perugia - la proiezione di un video attraverso il quale sono stati ripercorsi i momenti salienti della straordinaria carriera di Barbolini e la consegna di una targa ricordo in vetro, con impressi i valori di cui si è fatto grande interprete.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA