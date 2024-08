La prima di 'Non si fa così' apre il Todi Festival

Con lo spettacolo in prima nazionale "Non si fa così" di Audrey Schebat, con Lucrezia Lante della Rovere e Arcangelo Iannace, per la regia di Francesco Zecca, sabato 24 agosto (ore 21.00) si aprirà il Todi Festival.

La rappresentazione teatrale che inaugura la 38/a edizione della manifestazione, in programma poi fino al primo settembre con una ricca serie di appuntamenti, è reduce dal recente successo in Francia con Sophie Marceau come protagonista ed ora per il suo debutto italiano è pronta per il pubblico del Teatro Comunale della città umbra (dopo Todi partirà un tour con una quarantina di date in altrettanti teatri italiani).

Per entrambi i protagonisti, Lante della Rovere nel ruolo di Francesca e Iannace in quello di Giulio, prosegue una collaborazione sul palco che va avanti da tempo, come hanno ricordato entrambi stamani durante la presentazione dello spettacolo al Mercato Vianova di Perugia.

"Sono stata tanti anni fa al festival di Todi - ha affermato l'attrice a Perugia, nel corso della conferenza stampa di presentazione ed è quindi un piacere tornare e con una prima assoluta. È uno spettacolo sul matrimonio, la coppia e sulla crisi di identità, con il tema che è quello di capire se abbiamo scelto noi una vita o se è la vita che invece ha scelto per noi". Francesca e Giulio sembrano infatti una coppia stabile e solida fino a quando Francesca, pianista di fama mondiale tornata inaspettatamente da un viaggio di lavoro, scopre e impedisce che Giulio, un noto psicoanalista, commetta l'irreparabile.

"La commedia prende il via - ha spiegato Lante della Rovere - proprio dall'iniziale shock di Francesca e dalla necessità di comprendere il gesto che il compagno stava per compiere. Una lettera di commiato le avrebbe permesso di comprendere le sue ragioni ma lui non l'ha scritta". Seguirà una notte durante la quale la coppia è costretta a fare il punto sulle loro vite, sulle scelte, sull'inconciliabilità di alcuni pensieri e azioni e, inevitabilmente, sulla loro relazione.

"Ci nascondiamo ogni giorno dietro le nostre routine, aggrappati a lavori più o meno soddisfacenti, alla ricerca di quei successi tanto agognati ma che, da motore delle nostre esistenze, diventano trappole per le nostre anime" ha poi commentato anche Iannace. I protagonisti di questa "esilarante tragedia", tra rabbia ma anche umorismo, emozioni ma anche divertimento, avranno quindi a disposizione una sola notte per lasciarsi o amarsi di nuovo. Poche ore per reinventare il proprio destino. In discussione la coppia e la sua longevità, il desiderio, l'inadeguatezza.

"La Prima del Todi Festival - ha sottolineato inoltre il sindaco Antonino Ruggiano - è da ben 38 anni un appuntamento che accende sulla città le luci della cultura nazionale ed anche quest'anno siamo felici della produzione che apre. Ma è tutto il programma che è incredibile con nomi che ci rendono orgogliosi di essere protagonisti della vita culturale umbra e non solo".

Anche per il direttore artistico del Todi Festival, Eugenio Guarducci, "lo spettacolo è molto atteso così come lo sono anche gli altri dedicati a tutte le altri arti performative perché come mi piace dire la manifestazione è una grande insalatona estiva di fine estate, molto fresca, dove si possono assaporare spettacoli di danza, teatro, musica e tanto altro ancora".

Durante la conferenza stampa, protagonista è stato anche il Grechetto di Todi Roccafiore Limited Edition, bottiglia ufficiale di Todi Festival 2024 presentata per il nono anno consecutivo grazie alla partnership con la tuderte Cantina Roccafiore. L'etichetta d'autore è poi quella che raffigura il manifesto ufficiale del Festival, quest'anno affidato a Mark di Suvero.



