Un incidente che ha coinvolto un mezzo aereo si è verificato poco fa all'aviosupeficie di Terni da dove generalmente decollano ed atterrano ultraleggeri.

Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco della centrale di Terni. Dalle prime informazioni, il mezzo sarebbe caduto prendendo fuoco in seguito all'impatto. Non si hanno al momento informazioni su eventuali conseguenze per le persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA