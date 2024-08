Gualdo Tadino celebra 700 anni dalla morte del Beato Angelo

Si avvicina la ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Beato Angelo da Casale e per celebrare questo anniversario legato al patrono della città, a Gualdo Tadino si terranno le Feste centenarie che proporranno momenti di condivisione e spiritualità ma anche all'insegna della gioia e dell'allegria, con un programma che si aprirà sabato 24 agosto e si chiuderà domenica primo settembre, giornata culmine dei festeggiamenti.

A guidare la macchina organizzativa il Comitato Settimo Centenario Beato Angelo, in collaborazione con l'Ente Giochi delle Porte, e il sostegno di Comune di Gualdo Tadino, Regione Umbria e Capitolo Cattedrale di san Benedetto. Il programma delle Feste centenarie è stato presentato giovedì 22 agosto nella sala consiliare comunale da Carlo Catanossi, presidente del Comitato centenario Beato Angelo, Massimiliano Presciutti, sindaco di Gualdo Tadino, don Michele Zullato, vicario episcopale, e Claudio Zeni, presidente Ente Giochi delle Porte.

"Saranno giornate bellissime, importanti, di festa ma anche di grande riflessione - ha affermato il sindaco Presciutti - partecipate dai gualdesi ma anche da persone che verranno appositamente. Questo anno del settecentenario lo abbiamo voluto così, un anno festoso ma allo stesso tempo che rinsaldi la nostra comunità, la unisca per le tante cose che dovremmo fare anche dopo il settecentenario, ma soprattutto la renda più bella, più forte e anche più attrattiva rispetto al mondo che la circonda".

"Abbiamo fatto un lavoro per tenere insieme la comunità che si riconosce in valori comuni - ha aggiunto Catanossi - e che fa festa con il cuore, il corpo, la mente, con gioia. Ci siamo riusciti, nel corso dell'anno, facendo iniziative leggere, culturali, sociali, sportive e adesso quelle religiose. Il primo settembre sarà per noi il clou di questo anno e, prima, il 24 e 25 agosto ci saranno due giornate di festa con le Fanfare dei Bersaglieri e degli Alpini".

Domenica primo settembre le celebrazioni si apriranno alle 16.00, all'Eremo del Beato Angelo con la preghiera ecumenica interdiocesana per il tempo del creato e proseguiranno alle 18.00 nella cattedrale di San Benedetto con un vespro a cui seguirà la processione con il corpo del Beato Angelo. "Dopo cinquant'anni esce il corpo del Beato Angelo - ha specificato Catanossi -, uscito nelle Feste centenarie della nascita nel 1970 e lo fa di nuovo in questa occasione. Va nelle strade caratteristiche della nostra città con una partecipazione che ci auguriamo corale, si annunciano grandi presenze delle realtà istituzionali e associative civili e religiose".

La festa il primo settembre si sposterà poi in piazza dei Martiri per un momento conviviale e musicale. Alle 23.00, infine, ci sarà uno spettacolo di fuochi d'artificio.

Precederanno questa giornata alcune serate di preparazione, in diverse location della città. Prevista anche una serie di incontri con personalità del mondo cattolico e teologico: giovedì 29 nella chiesa di San Giuseppe artigiano sarà ospite don Luigi Maria Epicoco, presbitero, teologo, filosofo e scrittore italiano, docente di antropologia filosofica alla Pontificia Accademia Alfonsiana e alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum. Venerdì 30 agosto sarà la volta di Salvatore Martinez, docente di teologia, scrittore e compositore italiano, primo presidente laico del Rinnovamento nello Spirito Santo in Italia. Martinez è stato presidente dell'Osservatorio sulle minoranze religiose nel mondo e per la tutela della libertà religiosa presso il ministero degli Esteri e, per nomina pontificia, presidente della Fondazione vaticana Centro Internazionale Famiglia di Nazareth. Infine, sabato 31 agosto nella cattedrale di San Benedetto ci sarà l'incontro con don Francesco Buono, parroco dell'Unità pastorale di Pila-Castel del Piano della Diocesi di Perugia Città della Pieve, animatore di pellegrinaggi ai santuari mariani, in Terrasanta e a Santiago del Compostela. E' giudice presso il Tribunale ecclesiastico.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA