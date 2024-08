Bori (Pd), 'fallimento della destra su sviluppo e diritti'

"Abbiamo letto, in queste settimane, le diverse preoccupazioni delle organizzazioni sindacali sulla sanità pubblica e sull'attivismo della destra a qualche mese dalla campagna elettorale. Ultima, in ordine di tempo, la Uil che ha richiamato la Regione ad interventi strutturali per le realtà pubbliche in sofferenza. Parole che condividiamo e facciamo nostre, di fronte ad un atteggiamento, quello della Regione, da condannare e stigmatizzare soprattutto per la pretesa di prendere in giro i cittadini che, invece, sentono ancora sulla propria pelle i disagi dei servizi mancanti in Umbria e che, come dimostrano i dati ufficiali, sempre più spesso decidono di rinunciare alle cure". Così in una nota il consigliere regionale Pd, Tommaso Bori.

Il consigliere ricorda a questo proposito "la mobilitazione sanitaria portata avanti da tutto il Patto Avanti e il grande lavoro di ascolto, conoscenza e vicinanza fatto dal Pd attraverso la visita di tutte le strutture sanitarie dell'Umbria".

"Consigliamo quindi alla destra al Governo un bel bagno di umiltà, come segnalato anche dalla Cgil - continua Bori - perché i dati certificano il fallimento della loro amministrazione, con un calo del Pil del -1,6 per cento dal 2019 al 2022, con tassi di precarietà alti e retribuzioni molto basse. Un chiaro segnale di tendenza diversa rispetto a quelle Regioni che invece hanno ripreso a crescere lasciandosi dietro le spalle la pandemia".





