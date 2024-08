Undici appuntamenti per 'Borgo Band, quando la banda passò'

Presentata a Perugia la seconda edizione della rassegna "Borgo Band, quando la banda passò".

Manifestazione ideata nel 2022 da Vivoumbria.it, come ha ricordato il direttore testata on line Riccardo Regi, "con il duplice intento di far ritornare la gente in piazza e per le vie dei borghi dopo la pandemia e ridare linfa vitale e opportunità di esibirsi alle bande dalle grandi tradizioni musicali dei vari borghi umbri che proprio in relazione al lockdown avevano conosciuto momenti di difficoltà".

La seconda edizione inizierà domenica 25 agosto per concludersi nel mese di dicembre on il concerto di Natale al conservatorio Morlacchi di Perugia. Undici gli appuntamenti in calendario alcuni dei quali replicano quelli della prima edizione con importanti nuove realtà artistiche e località quali Orvieto, Passignano sul Trasimeno, Otricoli, Montone, Spina, Villa Pitignano e le conferme di Pila, San Venanzo, Pozzuolo Umbro, Compignano e Tuoro sul Trasimeno.

Tutti i concerti saranno filmati e trasmessi in post produzione da vivoumbria.it coordinati per la parte giornalistica dal vicedirettore della testata, Claudio Bianconi, che è anche l'ideatore del progetto.

Oltre alle esibizioni di majorettes e ai concerti delle filarmoniche, ci saranno in alcuni di questi appuntamenti illuminazioni particolari e videomapping e spettacoli a cura di rinomati artisti di strada.

"Nel ringraziare tutte le filarmoniche, le pro loco, i sindaci i rappresentanti degli enti che anche quest'anno saranno al nostro fianco - ha detto Regi -, per noi è importante evidenziare la conferma del fattivo sostegno del conservatorio Morlacchi di Perugia, ringraziamo in particolare il direttore maestro Luigi Ciuffa, e da questa edizione il patrocinio concesso da Anbima Umbria (Associazione nazionale delle bande italiane autonome) che rappresenta oltre 50 filarmoniche del nostro territorio grazie alla sensibilità mostrata dal suo presidente Gianni Paolini Paoletti, e del Gal Trasimeno Orvietano per l'interessante in particolare della direttrice Francesca Caproni".

La direzione artistica della rassegna sarà curata anche quest'anno dal maestro Paolo Ciacci, titolare della cattedra in insegnamento bandistico al Conservatorio Morlacchi di Perugia.





