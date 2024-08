Tesei, lavori Campi ennesimo tassello della ricostruzione

Sottolinea come sia "l'ennesimo importante tassello della ricostruzione nell'area del cratere" la presidente della Regione Donatella Tesei commentando la consegna, in programma giovedì, dei lavori alla ditta per la ricostruzione di Campi di Norcia. Lo fa in un post su Facebook.

Per Tesei, vice commissaria per la ricostruzione, "i lavori del borgo permetteranno una ricostruzione unitaria e coordinata dell'intera zona, sia per quanto riguarda le opere pubbliche che quelle private". "Gli interventi, per un totale di circa 40 milioni di euro - prosegue -, coinvolgono 101 proprietari, oltre alla Madonna di Piazza e agli oratori del Santissimo Sacramento e di San Michele Arcangelo nonché il rifugio escursionistico della frazione. I dissesti idrogeologici interni all'abitato, i sottoservizi, le mura di cinta, le porte di accesso e la torre, i cantieri, saranno gestiti direttamente dall'Usr Umbria a cui va un plauso per l'ottimo e puntuale lavoro che sta svolgendo.

Buon lavoro anche alle imprese aggiudicatarie degli interventi, chiamate a concretizzare una parte importante del percorso che abbiamo intrapreso sin dal momento del nostro insediamento e a cui - conclude Tesei - siamo riusciti ad imprimere una netta accelerazione".



