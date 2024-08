Al via la ricostruzione della frazione di Campi di Norcia. La vice commissaria per la Ricostruzione e presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei ha annunciato infatti che il 22 agosto, alle 10.30, presso la sede della Comunanza, avrà luogo la consegna dei lavori dell'intero borgo che è oggetto dell'ordinanza commissariale speciale "finalizzata a ricostruire in maniera unitaria e coordinata", sia per quanto riguarda le opere pubbliche sia quelle private.

Nell'aprile 2023 si è formato il consorzio unico RicostruiAmo Campi composto da 10 sub-consorzi, 101 proprietari, 17 unità minime di intervento oltre della Madonna di Piazza e degli oratori del Santissimo Sacramento e di San Michele Arcangelo.

L'importo complessivo preventivamente stimato per gli interventi è di 37 milioni 534.802 euro - annuncia la Regione - di cui già assegnati a valere sulla contabilità speciale in capo alle opere pubbliche per 17 milioni 770.784.

Nella frazione è presente anche un rifugio escursionistico inserito nell'ordinanza commissariale speciale numero 62/2023 per il cui recupero sono stati previsti due milioni 218.784,00 euro.

I dissesti idrogeologici interni all'abitato, i sottoservizi, le mura di cinta, le porte di accesso e la torre, i cantieri, invece, saranno gestiti direttamente dall'Usr Umbria in qualità di soggetto attuatore.

Per quanto riguarda la chiesa parrocchiale di S. Andrea, gravemente danneggiata dal sisma del 30 ottobre 2016 che ne ha distrutto la facciata e il portico rinascimentale, la Curia di Spoleto ha già dato l'incarico per la predisposizione del progetto che è in fase avanzata di redazione.



