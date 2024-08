Nevi, strutturali le difficoltà socio-sanitarie nelle carceri

In merito al livello dei servizi socio-sanitari in carcere "c'è una grande difficoltà, ma non è dovuta tanto alle Asl. Penso che questo sia un problema strutturale che è quindi nel sistema delle carceri": lo ha detto il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, al termine della visita alla casa circondariale di Perugia-Capanne, intervenendo così anche sulla diffida inviata dall'associazione Luca Coscioni, su scala nazionale, alle 102 Asl su cui si trovano i 189 istituti di pena italiani.

Quello della sanità per Nevi "non è certo l'unico problema perché ci sono difficoltà che riguardano gli agenti di polizia penitenziaria, i cancellieri dell'ufficio del giudice di sorveglianza, il personale amministrativo".

"Ma certamente - ha aggiunto Nevi - c'è un grave problema che riguarda il comparto sanitario perché ci sono diversi detenuti con problemi psichiatrici importanti e quindi la gestione di questa cosa è particolarmente complessa, ed anche il direttore ha tenuto a specificarlo".

Anche per questo motivo quindi per Nevi "è stato utile fare questa visita". Insieme al portavoce erano presenti i consiglieri regionali Stefano Pastorelli, Andrea Fora e il coordinatore regionale di FI Umbria Andrea Romizi, con gli esponenti azzurri che hanno incontrato oltre al direttore anche il capo della polizia Penitenziaria e i detenuti.

"Di questo aspetto della sanità - ha sottolineato ancora Nevi - si parla poco e noi vogliamo invece attenzionarlo". Per questo motivo Nevi ha annunciato che nei prossimi giorni parlerà con il ministro e il vice ministro alla giustizia e ha infine affermato: "Forse la scelta fatta in passato di trasferire la sanità dal nazionale al territorio non è stata felicissima e quindi forse dovremo approfondirla e anche rivederla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA