Nevi, il sistema carcere va organizzato in modo diverso

"Il sovraffollamento in carcere rischia di impedire un obiettivo che è fissato anche dalla nostra Carta costituzionale ovvero quello di far sì che per i detenuti il carcere sia una parentesi della loro vita per farli poi rientrare in società migliori di prima": lo ha affermato il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, parlando con i giornalisti al termine della visita alla casa circondariale di Perugia-Capanne dove ha incontrato insieme ad altri esponenti azzurri umbri il direttore, il capo della polizia penitenziaria e i detenuti.

In merito alla questione sovraffollamento Nevi ha ribadito che la posizione di Forza Italia è molto chiara visto che "noi siamo per la certezza della pena e nessuno di noi è a favore di indulto o amnistia".

"Dobbiamo però - ha aggiunto - organizzare il sistema carcere in modo diverso, ma per fare questo non c'è solo un problema legislativo. Con il decreto Nordio siamo intervenuti ed è stato il primo governo a farlo, ma purtroppo non lo si è fatto negli anni precedenti quando c'erano da affrontare problemi strutturali e oggi ci troviamo ad avere un grosso problema dovuto a situazioni contingenti".

"Dobbiamo affrontare quindi - ha sottolineato ancora Nevi - tutti i problemi come sta facendo questo governo con grande sensibilità e su questo Forza Italia sta spingendo perché pensiamo che la civiltà di un Paese si evidenzi anche da come si trattano i detenuti".

Il sovraffollamento secondo Nevi "incide anche sulla qualità del lavoro degli agenti di polizia penitenziaria e di tutto il personale del carcere". Pertanto, ha spiegato, "è giusto interessarsene non solo per i detenuti ma anche per tutti quelli che vivono e lavorano nel carcere, una vera e propria comunità".

"Uscendo dal carcere - ha concluso Nevi - ho sentito il personale molto affaticato e su questo dovremo lavorare perché ci sono carceri di un tipo e carceri di un altro tipo con diverse tipologie di detenuti. È necessario quindi fare uno sforzo in più per venire incontro a situazioni particolari".





