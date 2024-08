Festa dell'Unità regionale a Umbertide

"Un momento di ripartenza dopo l'estate, ma anche di slancio verso la nuova stagione di impegno che culminerà con le elezioni regionali del prossimo autunno.

Questo sarà la Festa dell'Unità regionale, prevista ad Umbertide dal 13 al 15 settembre al Puc2, il Magazzino ex - Tabacchi di via Cesare Battisti. Saranno presenti tanti ospiti nazionali, a partire dalla segretaria Elly Schlein". Così in una nota la segreteria regionale del Pd dell'Umbria.

"La Festa dell'Unità regionale - sottolinea la nota - sarà un momento significativo dopo un'estate militante contro l'autonomia differenziata e a sostegno del salario minimo.

L'appuntamento sarà fondamentale, soprattutto in vista della sfida per la Regione, a sostegno di Stefania Proietti e di tutta la coalizione di centrosinistra per cambiare le sorti di una regione che, negli anni di governo di centrodestra, ha fatto passi indietro eclatanti su tutti i fronti, dalla sanità ai diritti".



