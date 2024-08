Atto vandalico a Umbertide, imbrattata un'edicola votiva

Atto vandalico a Umbertide, dove nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto l'edicola votiva situata in via Alberti, nei pressi della storica Rocca, che custodisce un dipinto raffigurante la Madonna, realizzato nel 1965 dall'artista umbertidese Settimio Rometti come simbolo di speranza, è stata imbrattata con vernice spray blu.

"Un attacco incivile - sottolinea una nota del Comune - che ha offeso profondamente la sensibilità e il patrimonio culturale della nostra città".

I vandali hanno deturpato il volto della Madonna, posto a circa quattro metri d'altezza, scarabocchiando l'opera con segni indecifrabili. "Il danno arrecato - afferma ancora il Comune - non è solo materiale, ma colpisce al cuore la nostra comunità".

Il sindaco e l'amministrazione comunale "condannano con fermezza questo atto vile e inqualificabile, tanto che l'amministrazione ha depositato denuncia contro ignoti alla luce degli immediati sopralluoghi effettuati da polizia locale e nucleo speciale dei carabinieri per la tutela del patrimonio".

Si fa appello "al senso civico della cittadinanza affinché simili atti non si ripetano più e si rinnova l'invito a chiunque avesse informazioni utili a rivolgersi alle autorità competenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA