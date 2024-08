Anas, lavori sulla Ss 205 'Amerina' tra Orvieto e Baschi

Chiusura temporanea della strada statale 205 "Amerina" dove sono in corso i lavori di miglioramento del tracciato nei pressi di Baschi Scalo (tra Orvieto e Baschi) in provincia di Terni, per un investimento complessivo di 12,5 milioni di euro. Per consentire l'esecuzione di alcune specifiche lavorazioni che richiedono l'ingombro totale della carreggiata, è necessaria la chiusura in entrambe le direzioni a partire da lunedì prossimo, 26 agosto fino al completamento di questa fase, previsto entro lunedì 9 settembre.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa, con indicazioni sul posto.

L'intervento - spiega l'Anas - consiste nel prolungamento di una galleria ferroviaria della linea lenta Firenze-Roma, nella realizzazione di un'opera a sbalzo e di diverse opere di sostegno, consentendo l'allargamento della sede stradale e la rettifica di due curve della Ss205, al fine di modificare l'attuale configurazione del tracciato, determinato dalla particolare conformazione orografica, dalla presenza del fiume e della ferrovia.

I lavori consentiranno di aumentare il raggio di curvatura, la visibilità e soprattutto permetteranno il transito in contemporanea di più mezzi pesanti nelle due direzioni senza creare rallentamenti o interruzioni al traffico.



