Responsabile salute FI, basta agli spot politici su sanità

Gianluigi Rosi, medico e responsabile del Dipartimento Salute e sanità di Forza Italia Umbria, "rinvia al mittente l'articolo demagogico inviato dalla consigliera regionale del Pd Meloni". "Basta, ripeto basta, di continuare a tirare in ballo la sanità e quindi la salute dei cittadini per fare spot politici! Dietro ad una porta di una guardia medica o di una delle Aggregazioni funzionali territoriali o di un pronto soccorso ci sono medici ed infermieri che quotidianamente svolgono con mille sacrifici la loro opera di assistenza e cura della salute dell'individuo" sostiene in una nota.

"Le affermazioni della consigliera del Pd Meloni in cui dice che l'assistenza sanitaria nel distretto del Trasimeno è al limite della sostenibilità - dice Rosi -, di profonda gravità, desolante, senza guardia medica, senza mezzi di pronto soccorso sono gravissime, fuori luogo ed irrispettose per tutto il personale sanitario che, nonostante la carenza di medici ed infermieri, con sacrificio, abnegazione, determinazione e grandi responsabilità si mettono a disposizione per tutelare la salute del cittadino. Ricordo che la sanità Umbra ha già effettuato un importante cambio di passo rispetto al passato, nonostante la pandemia che ha messo a dura prova tutti, anche se sicuramente si deve ulteriormente migliorare ed ottimizzare una rete regionale attraverso la messa in campo di innovazioni, nonostante l'importante carenza esistente di personale sanitario che perdurerà per altri 10 anni in tutta Italia. La direzione sanitaria del distretto del Trasimeno si è dimostrata sempre efficiente e con grande professionalità ha saputo affrontare le quotidiane difficoltà".

"Forza Italia Umbria - si legge ancora nella nota -, attraverso il Dipartimento di Sanità coordinato da un medico attivo sul territorio che conosce profondamente la sanità umbra, ascolterà e sarà vicino a tutto il personale sanitario che con grandi difficoltà, ma con una profonda ed entusiasmante passione, gestisce e tutela la salute del cittadino quotidianamente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA