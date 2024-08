Ad Assisi escursioni sul Subasio per bambini e famiglie

Cinque appuntamenti gratuiti, dal 22 agosto al 22 settembre, per far vivere anche ai più piccoli il monte Subasio attraverso escursioni divertenti alla scoperta di flora e fauna del grande parco naturalistico in cui è immersa Assisi. L'iniziativa s'intitola "Scopriamo il bosco e gli animali del Subasio" e fa parte del programma escursionistico promosso dal Comune nell'ambito di "Assisi Estate 2024", manifestazione organizzata dall'ente in collaborazione con realtà associative del territorio.

Quattro delle cinque uscite previste avranno come base di partenza il centro recupero fauna selvatica della Regione Umbria a Colperinieri, considerato punto chiave delle attività di terapia forestale che verranno attivate prossimamente dal Parco del monte Subasio.



