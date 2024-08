Proietti, 'vogliamo offrire agli umbri qualcosa in più'

"Pensiamo di poter offrire agli umbri una proposta che può garantire qualcosa in più": lo ha affermato Stefania Proietti, candidata (civica) del centrosinistra e civici alla presidenza della Regione Umbria, evitando subito un giudizio sul governo uscente Tesei e ribadendo invece che la campagna elettorale sarà più incentrata sulle proposte.

Ed è stata proprio "la cornice dei valori fondativi" del Patto Avanti ad averla spinta ad accettare la sfida: "Quando mi sono trovata davanti persone che mi hanno chiesto di dare all'Umbria questa speranza allora non potevo non accettare".

Proietti per l'Umbria guarda quindi al modello Assisi con al centro, per la sua idea di regione, "Il Cantico delle creature" di San Francesco perché, ha spiegato, "è quanto più vicino al mio programma ideale per questa terra". "Avere cura della gente, dell'ambiente, di ogni creatura è la missione che siamo chiamati a compiere" ha commentato la candidata evidenziando che "nessuno deve restare indietro" e che "molta attenzione sarà data a chi è più fragile".

Un pensiero lo ha rivolto anche ai giovani, una mano tesa verso loro per ricordare che grazie a questo percorso "avranno la possibilità di costruire il loro futuro".

La candidata ha parlato di un programma "già chiaro" ma pure che in campagna elettorale saranno organizzate tante occasioni per replicare in tutta la regione il modello di partecipazione di Perugia: "Questa nostra avventura dovrà essere il processo più partecipativo di sempre, per non lasciare indietro nessuno, e per questo quello fatto con il capoluogo umbro sarà replicato in Umbria".

Al centro della campagna elettorale per Proietti ci sarà quindi l'incontro con le persone ma anche "l'apertura alle migliori energie della nostra regione". Patto avanti, è stato pertanto ribadito, "è una coalizione e piattaforma aperta". "Chi si riconosce sul programma sarà dentro questa piattaforma aperta alla partecipazione" ha concluso Proietti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA