Proietti, mi candido per senso di responsabilità

"Quali sono i motivi di questa sfida? Se posso sintetizzarli in un uno solo: il senso di responsabilità verso una comunità così ampia e plurale quale si è manifestata in queste settimane. Una manifestazione di affetto e di consenso non nei miei confronti, ma nei confronti di quello che in otto anni siamo riusciti a costruire ad Assisi ed in provincia con delle squadre meravigliose": lo ha detto Stefania Proietti, candidata (civica) del centrosinistra e civici alla presidenza della Regione Umbria.

Proietti - sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia - ha tenuto questa mattina una conferenza stampa a Perugia, nella sala della Vaccara del palazzo dei Priori.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA