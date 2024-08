Aveva hashish e marijuana, denunciato un minorenne

I carabinieri della stazione di Spello hanno denunciato un 17enne ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

I militari, con la collaborazione dei colleghi della compagnia di Foligno, a seguito di alcune segnalazioni giunta da cittadini del luogo, hanno incrementato i controlli, concentrando l'attenzione su alcune aree del comune di Spello, spesso ritrovo di giovani.

Nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, una pattuglia, in orario notturno, transitando nella periferia del centro urbano ha notato un giovane alla guida di una minicar, fermo in una piazzola di sosta, in chiaro atteggiamento di attesa. Lo stesso, alla vista della vettura dei carabinieri, ha cercato di disfarsi di un piccolo involucro, gettandolo dal finestrino. Subito recuperato dai militari, l'involucro conteneva 15 grammi di hashish.

Ulteriori 3 grammi di hashish e 7 di marijuana sono stati trovati in possesso del ragazzo.

Al termine degli accertamenti il 17enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia, mentre lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato.



