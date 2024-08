Proietti pronta alla sfida umbra con la leghista Tesei

Da sindaca di Assisi (passando per la Provincia di Perugia) alla candidatura alla presidenza della Regione Umbria, nel solco dei valori di San Francesco. Stefania Proietti (civica), candidata del campo largo di centrosinistra, illustra in una conferenza stampa, nel palazzo dei Priori, i motivi che l'hanno spinta ad accettare questa "sfida", come lei stessa l'ha definita, alla governatrice uscente, la leghista Donatella Tesei. La partita è sostenuta da Partito democratico, Movimento 5 stelle, Sinistra e Verdi, Socialisti e movimenti cattolici civici, che insieme formano "Un patto avanti", più Italia viva e Azione.

Una sfida che parte dal "senso di responsabilità verso una comunità ampia e plurale" a volerli sintetizzare in uno soltanto", e dal desiderio di "dare una speranza agli umbri" .

Ma c'è di più: c'è "anche l'esperienza di aver portato Assisi ad essere un modello della provincia e il fatto di avere una Assisi che si appresta a due momenti storici fondamentali, che sono tali per tutta l'Umbria. Nel 2025 il grande Giubileo. La nostra terra, grazie ad Assisi ma non solo, sarà la terra più visitata dopo Roma. Ma il 2025 è una data culturale straordinaria, è l'ottocentenario del primo scritto poetico in lingua italiana (il Cantico delle Creature di San Francesco), il fondamento della cultura della lingua italiana ancora una volta ha radici in Umbria. Grazie a San Francesco ma è un tesoro di tutta la terra umbra".

Un'altra "forte argomentazione - ha spiegato ancora Stefania Proietti - me l'ha data proprio quella cornice molto bella in cui ci ritroviamo come 'Patto avanti' e come modelli che abbiamo portato ad Assisi e in Provincia. Una cornice di valori che ha già un manifesto e quel manifesto c'è proprio in quel Cantico delle Creature. che ci parla di attenzione agli altri prima di tutto, che ci parla di cura del Creato, che vede tutti fratelli e sorelle e che non butta fuori nessuno. Che ci parla di essere al servizio con grande umiltà, che ci parla di 'infermitate e tribolazioni', ci parla di fragilità come la prima attenzione.

Allora io mi sono trovata intorno tante persone, forze politiche, forze civiche, persone comuni che mi hanno detto: 'Dateci questa speranza per l'Umbria, fateci vedere un'Umbria che fa attenzione prima di tutto ai fragili, che non vede periferie, che non fa serie a e serie b dei territori, che crea in Umbria, perché abbiamo le giuste dimensioni per farlo, un paradigma per l'Italia. Con dei valori straordinari, San Francesco, certo, ma noi abbiamo anche il patrono d'Europa, San Benedetto, ma noi abbiamo anche il patrono della pace, ce l'abbiamo in San Francesco, ma ce l'abbiamo anche in Aldo Capitini. Pensate che valore enorme, quanto questi valori si ritrovano nei nostri valori che cerchiamo di portare avanti ogni giorno nella vita amministrativa".

Gli altri candidati in corsa al momento sono Stefano Bandecchi (Alternativa popolare), Marco Rizzo (Democrazia sovrana popolare - Umbria sovrana nel cuore), Moreno Pasquinelli (Fronte del Dissenso), Roberto Fiore (Forza Nuova) e Francesco Miroballo (Umbria Autonoma).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA