Usl Umbria 1, assistenza sanitaria garantita al Trasimeno

"Sul territorio del distretto del Trasimeno, così come negli altri distretti, l'assistenza sanitaria viene garantita con continuità ed in modo capillare, per l'intero arco della giornata (12 ore diurne e 12 notturne) e per tutti i giorni della settimana" è quanto precisa la Usl Umbria 1 in replica a quanto affermato nei gior ni scorsi dalla consigliera regionale del Pd Simona Meloni, che aveva segnalato l'assenza di "una adeguata assistenza sanitaria" al Trasimeno.

Questo - spiega una nota della Usl Umbria 1 - "attraverso: medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, dal lunedì al venerdì, negli orari compresi tra le ore 08-12 e 16-20; Aft-Aggregazioni funzionali territoriali (ambulatori integrativi diurni), aperti dalle ore 12.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle 14.00 il sabato e altri prefestivi (nei punti di erogazione di Tavernelle, Castiglione del Lago e Magione); medici di continuità assistenziale, ex guardia medica, negli orari notturni 20.00-8.00 e sabato, altri prefestivi e festivi ore 8.00-20.00.

Le postazioni di continuità assistenziale sono cinque: Città della Pieve, Panicale, Castiglione del Lago, Passignano e Magione (solo prefestivi e festivi).

Nel distretto del Trasimeno - puntualizza la Usl - sono inoltre presenti un punto di primo soccorso con ambulanza medicalizzata (casa della comunità di Città della Pieve-h24) ed il pronto soccorso presso l'ospedale di Castiglione del Lago inserite e perfettamente integrate con la rete dell'emergenza-urgenza aziendale e regionale. In un periodo caratterizzato da criticità nella copertura di tutte e cinque le postazioni di continuità assistenziale (principalmente dovute alla difficoltà di reperire i medici disponibili in particolare nei mesi estivi), anche grazie ad accordi specifici con i medici di continuità assistenziale e procedure già in atto da anni che prevedono, qualora non fossero coperte tutte le postazioni, è prevista la appropriata gestione dei casi delle zone scoperte da parte dei medici in turno nelle altre zone.

"Tenuto conto di quanto sopra - sottolinea la Usl - è evidente che l'assistenza sanitaria anche nel distretto del Trasimeno è sempre garantita grazie all'integrazione tra i diversi servizi e soggetti deputati (continuità assistenziale, punto di primo soccorso, rete emergenza-urgenza, Aft, oltre ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta)".





