Pasquinelli, su data delle elezioni Tesei convochi i candidati

"E' inammissibile che la data delle elezioni in Umbria venga stabilita a Roma. Richiamiamo la Giunta della Tesei a prendersi le sue responsabilità e ad agire in modo trasparente. Chiediamo che convochi subito un tavolo con tutti i candidati, per stabilire una data condivisa, che non sia vessatoria per i deboli e favorevole solo ai più forti": lo afferma in una sua nota Moreno Pasquinelli candidato del Fronte del Dissenso alla presidenza della Regione Umbria.

."Parliamo di cose serie: agli umbri - sottolinea Pasquinelli nella nota - non è ancora dato sapere quando saranno chiamati alle urne. La Giunta Tesei tace e non decide. Cittadini trattati come sudditi, disprezzo del galateo istituzionale. Come si spiega una tale negligenza? Il centro-destra, temendo di perdere, spera che Roma giunga in soccorso con il cosiddetto 'Election Day'. Ma che c'entra? Si decide un giorno unico per votare solo in caso di accavallamento tra elezioni politiche e amministrative e/o referendum. Non è evidentemente il caso delle elezioni regionali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA