Barcaioli e Mascia (Avs), felici per la scelta di Proietti

"Siamo felici che ieri sera, durante l'incontro con gli altri partiti del Patto Avanti, la sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti, abbia accettato con convinzione la candidatura a presidente della Regione Umbria, proposta da noi del Patto. Proietti rappresenta la scelta ideale per guidare la coalizione di centrosinistra verso una vittoria che segnerà la riconquista della Presidenza della Regione": lo affermano Fabio Barcaioli e Gianfranco Mascia, rappresentanti regionali di Alleanza Verdi Sinistra in Umbria.

"Come Alleanza Verdi e Sinistra - proseguono, in una nota - siamo pronti a collaborare con passione per sviluppare insieme un programma di governo ambizioso e concreto. Al centro del nostro impegno metteremo le nostre proposte per una rivoluzione nella sanità pubblica umbra, che oggi grava troppo sui cittadini a causa di costi insostenibili, spostamenti difficili, interminabili liste di attesa e condizioni di lavoro inaccettabili per gli operatori sanitari. Ma non ci fermeremo qui. Lavoreremo per affrontare con decisione le sfide ambientali, con un focus sulla transizione ecologica e l'economia circolare, capaci di creare migliaia di nuovi posti di lavoro e di garantire un futuro sostenibile per la nostra regione. Insieme alla candidata Proietti, ci impegneremo anche nella difesa dei diritti e nella promozione dell'inclusione sociale, valori fondamentali che l'attuale maggioranza di centrodestra ha messo a rischio. E non possiamo dimenticare la situazione della mobilitá legata al trasporto pubblico regionale, che in questi ultimi anni é ancora peggiorata, e non pareva possibile".

"Stefania Proietti è la persona giusta, al momento giusto, per portare avanti queste sfide, così come Vittoria Ferdinandi lo è per la città di Perugia. Siamo pronti a lavorare insieme per un'Umbria migliore", concludono Barcaioli e Mascia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA