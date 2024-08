All'Ippodromo di Cesena serata dedicata all'Altovere umbro

La storia del connubio fra Cesena, il suo ippodromo, Città di Castello e la Mostra nazionale del cavallo rivive ancora oggi dopo più di mezzo secolo grazie ad una serata di corse al trotto interamente dedicata all'Altotevere umbro.

Da oltre 50 anni, Città di Castello e Cesena, grazie all'intuito di "pionieri dell'ippica" degli anni '60, come i cavalieri Furio Ferri, protagonista assoluto, Riccardo Gualdani ed altri appassionati, sono insieme all'insegna della cultura, arte, storia e tradizioni. La serata dedicata dedicata all'Altotevere umbro - sottolinea una nota del Comune umbro - ormai costituisce l'evento simbolo di amicizia e collaborazione fra la città di Raffaello, Luca Signorelli e Alberto Burri e la Valle del Savio.

Quella in programma sabato 24 agosto, sarà infatti una riunione di corse al trotto dedicata al Comune di Città di Castello, alla Mostra nazionale del cavallo (oltre mezzo secolo di edizioni, in programma il 7 e 8 settembre), a padre Danilo Reverberi, frate francescano esperto sopraffino e amico dei cavalli scomparso tre anni fa. Ed ancora premi intestati all'allevamento umbro di cavalli di qualità con il titolare della scuderia di Sergio Carfagna e al "collega" di galoppo e "re" Palio di Siena, Rodrigo Bei (nella leggenda per averne vinti addirittura due, nel 1998 con Re Artù e nel 2000 con Urban II) con la sua azienda Tecnosport Italia e l'imprenditore Giuliano Martinelli.

Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi e gli assessori, Letizia Guerri, Michela Botteghi e Riccardo Carletti a nome di tutta la giunta, hanno sottolineato "la costante occasione di promozione del territorio e delle bellezze artistico, culturali, ambientali ed eccellenze agroalimentari che da anni ormai in estate si rinnova grazie alla serata dedicata a Città di Castello, alla Mostra nazionale del cavallo e ai suoi protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia dell'ippica".

"Ci sarà spazio anche per rinsaldare i vincoli di amicizia e collaborazione istituzionale - hanno concluso sindaco e assessori - con il Comune di Cesena a cui lo scorso anno abbiamo consegnato il ricavato della raccolta fondi a favore delle popolazioni alluvionate", attivata nell'ambito d un torneo di calcio "in amicizia".

Nel corso della presentazione della serata "Altotevere" di corse al trotto, (che precede il gran finale di sabato 7 settembre) il presidente e direttore generale di Hippogroup Cesenate, Massimo Antoniacci e Marco Rondoni ed il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, "hanno confermato - prosegue la nota - la sinergia con Città di Castello, la Mostra nazionale del cavallo e il settore allevatoriale dell'Umbria e le sue imprese, divenuta ormai strutturale all'interno della programmazione estiva del trotto nazionale". Allo studio progetti di collaborazione fra i due comprensori su diversi ambiti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA