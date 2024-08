Sindaca Assisi decide se candidarsi a presidente Umbria

Ultime ore d'attesa per sapere se sarà la sindaca di Assisi Stefania Proietti la candidata presidente della Regione Umbria per centrosinistra e civici riuniti in un campo largo denominato Un patto avanti. La coalizione le ha infatti chiesto all'unanimità di rappresentarla e in serata è previsto un incontro nel quale sarà sciolta la riserva.

Proietti sembra orientata ad accettare la candidatura ma la decisione sarà comunicata solo nell'incontro.

In Umbria la data delle elezioni regionali non è stata ancora fissata ma si sta valutando una data tra metà novembre e l'inizio di dicembre.

Per la presidenza il centrodestra ha già ufficializzato la ricandidatura della governatrice uscente Donatella Tesei. Già ufficiali, inoltre, le candidature di Stefano Bandecchi, Alternativa popolare, Marco Rizzo, Democrazia sovrana popolare, Moreno Pasquinelli, per il Fronte del Dissenso, e Roberto Fiore, per Forza Nuova.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA