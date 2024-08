Torna la Mostra del libro antico e della stampa antica

Le rarità della produzione libraria, dell'incisione e della cartografia provenienti da tutto il mondo saranno ancora una volta in vetrina a Città di Castello da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre a Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, in occasione della 24/a edizione Mostra del libro antico e della stampa antica. La manifestazione si propone di conservare la memoria e di valorizzare il pregio delle opere dell'ingegno e dell'arte lasciate nella storia da importanti autori letterari, maestri incisori e cartografi.

La rassegna è organizzata dall'Associazione Palazzo Vitelli a Sant'Egidio, con il supporto dell'amministrazione comunale, Parteciperanno 40 Espositori italiani ed esteri distribuiti in 35 stand. In esposizione, manoscritti miniati, cinquecentine ed altro fino al 21/o secolo. Di notevole interesse il settore dell'incisione con cartografia, vedutistica e grafica d'autore antica e moderna.

L'inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 31 agosto, alle ore 9.30.

A margine sono in programma conferenze ed esposizioni legate in particolare anche al settore scientifico come anticipa il curatore della mostra, Giancarlo Mezzetti: "Nel mercato bibliofilo di testi antichi, in cui si rileva un leggero sintomo di ripresa, uno dei settori che realizzano in aste e presso librai antiquari specializzati, un consistente interesse è il settore scientifico". Per sottolineare questo aspetto una bacheca espositiva sarà dedicata alle opere più importanti di Isaac Newton. Anche la storia in primo piano con rarità fra cui due opere di satira antifascista, "Il barzellettiere dell'era fascista e Romantica avventura del pelato", provenienti dall'Archivio Storico della Libreria Paci la Tifernate e della casa editrice "Il Solco" di Città di Castello. Ed ancora, a cura dell'autore del testo, Carlo Enrico Paciaroni, "L'antica strada del sale - Perugia Ancona, via di comunicazione strategica, dai Templari ai Cavalieri di Malta", con ricerche storiche fino al 18/o secolo.

"Quello di fine agosto ed inizio settembre a Città di Castello è uno degli appuntamenti di settore più attesi in Italia che abbiamo la fortuna di poter ospitare da quasi 25 anni e sul quale come amministrazione comunale continuiamo a investire con orgoglio", hanno affermato in una nota del Comune il sindaco Luca Secondi e l'assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, ringraziando il presidente dell'associazione Palazzo Vitelli a Sant'Egidio Fabio Nisi e il curatore della mostra Giancarlo Mezzetti "per il presidio culturale e scientifico che da sempre assicurano e che è uno dei fattori di successo della manifestazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA