Ferdinandi, impegno e collaborazione per la sicurezza a Perugia

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, rende noto di aver ha incontrato in questi ultimi due giorni la comandante della polizia locale Nicoletta Caponi, il prefetto Armando Grandone, il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, Sergio Molinari e il questore di Perugia Fausto Lamparelli, per proseguire la discussione sui temi cruciali legati alla sicurezza della città. In un clima di proficua collaborazione e dialogo, gli incontri si sono concentrati sulla necessità di rafforzare le misure di vigilanza e controllo, a partire del centro storico della città, con particolare attenzione alle zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida notturna.

Nell'occasione, la sindaca ha proposto che il prossimo 20 agosto abbia luogo un nuovo incontro congiunto nell'ambito del Comitato per l'ordine e la sicurezza , al fine di coordinare ulteriori azioni integrate delle forze dell'ordine e delle istituzioni locali, per garantire un ambiente sempre più sicuro per cittadini e turisti. "La sicurezza della nostra comunità è una priorità assoluta," dichiara la sindaca ferdinandi. "con il supporto costante del prefetto e del questore, stiamo lavorando per intensificare le azioni di vigilanza e per garantire che Perugia rimanga una città accogliente e sicura". Già a seguito della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Gradone, a cui ha preso parte l'assessore Pierluigi Vossi, sono stati intensificati i controlli straordinari interforze - sottolinea il Comune - per prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità. "Abbiamo il polso di ciò che sta succedendo in città - prosegue la prima cittadina - e siamo ben consapevoli delle particolari condizioni che si vanno a determinare nel centro storico durante la stagione estiva. Situazioni che si ripetono in maniera pressoché identica ogni anno anche in termini di microcriminalità".

La sindaca - che così replica a una nota di Forza Italia - "invita dunque le forze di opposizione a non speculare demagogicamente su un tema così sensibile e a non diffondere notizie destituite di ogni fondamento come quella che il Comune di Perugia avrebbe allentato le misure di sicurezza e non avrebbe prestato il dovuto supporto al lavoro delle forze dell'ordine". "Si tratta di affermazioni gravi e falsità inaccettabili smentite dai fatti - aggiunge la sindaca in una nota del Comune - dato che l'impiego di forze e mezzi è stabilito in virtù un piano adottato dalla giunta Romizi che, per altro, intendiamo rivedere e potenziare. Cosa che non è stata possibile fare in un mese dall' insediamento". "In particolare - sottolinea Ferdinandi - il gruppo comunale di Forza Italia, dopo aver diffuso falsità a mezzo stampa, dovrà farsi carico, pubblicamente, della responsabilità, morale e politica, di aver creato un ingiustificato allarme nella popolazione e alimentato un clima insicurezza".

"Al contrario, i cittadini di Perugia devono essere correttamente informati rispetto al fatto che le istituzioni comunali, d'intesa con le forze dell'ordine sono impegnate ogni giorno affinché venga assicurato un adeguato livello di sicurezza, tenendo conto della disponibilità delle forze attualmente in campo. Come amministrazione comunale - conclude - indentiamo intensificare l'azione di contrasto verso la criminalità adottando anche nuove misure di prevenzione e nuove politiche per la sicurezza urbana che tengano conto della complessità di un tema che, purtroppo, non si esaurisce solo con le attività di repressione".

In particolare Ferdinandi ha così replicato a una nota del gruppo consiliare e del coordinamento comunale di Forza Italia Perugia che hanno espresso "profonda preoccupazione per il susseguirsi dei numerosi atti di violenza che stanno interessando il centro storico della città negli ultimi giorni".

"La settimana scorsa sulle scalette del Duomo di Perugia - sottolinea la nota di FI - si è consumata una rissa che ha coinvolto diversi giovani, testimoniata da un filmato che è stato caricato in rete da un passante e reperibile sui siti di diverse testate giornalistiche. Inoltre apprendiamo questa mattina dagli organi di stampa che nella serata di domenica due poliziotti, intervenuti nel bel mezzo di una situazione critica, sono rimasti vittime di una violenta rissa in corso Garibaldi, mentre nella serata di lunedì un 32enne è stato accoltellato più volte in piazza Grimana per aver rifiutato il passaggio ad una persona diretta a Fontivegge.

Tre fatti di violenza consumatisi in pochissimi giorni che riportano la nostra città indietro di oltre 10-15 anni, quando fatti di cronaca di questo tipo rappresentavano la quotidianità ai danni di cittadini e residenti.

Chiediamo all'attuale Giunta comunale di adottare almeno le misure di sicurezza e controllo minime sulle zone interessate, per tutelare i residenti che con fatica per anni hanno lavorato con l'amministrazione comunale precedente ad una riqualifica di questi quartieri ottenendo risultati importanti.

Cogliamo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine le quali, nonostante lo scarso supporto che ottengono da parte dell'attuale Giunta, con sempre maggiori difficoltà compiono il loro dovere a tutela della collettività".



