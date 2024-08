Temporali in diverse zone Umbria, al lavoro vigili del fuoco

Diversi interventi sono stati compiuti dai vigili del fuoco in varie località dell'Umbria in seguito a forti temporali che hanno interessato diverse aree della regione. Al momento non si registrano persone coinvolte in situazioni di pericolo.

Nel territorio provinciale di Perugia il violento temporale ha causato numerosi disagi. Il comando dei vigili del fuoco è attualmente impegnato con tutte le sue squadre per fare fronte alle numerose richieste di soccorso pervenute. In particolare nelle zone di Foligno, Spoleto e Castiglion del Lago da dove sono arrivate un numero elevato di segnalazioni. I danni principali riscontrati riguardano alberi pericolanti e piccoli allagamenti.

Un fronte temporalesco breve ma di forte intensità ha attraversato la conca Ternana da Sangemini a Stroncone. Numerose le richieste d'intervento al centralino dei vigili del fuoco di Terni. Per alberi caduti, rami pericolanti tettoie divelte e allagamenti.



