Si vota per il rinnovo del consiglio provinciale di Perugia

Si terranno domenica 29 settembre 2024 le operazioni di voto per il rinnovo del consiglio provinciale di Perugia. Il decreto per la convocazione dei comizi elettorali è stato firmato lo scorso 8 agosto dalla presidente dell'ente.

L'assemblea provinciale perugina verrà rinnovata insieme ad altre 40 in tutta Italia. A Perugia le operazioni di voto si svolgeranno dalle 8.00 alle 20.00, nel seggio elettorale costituito presso la Scuola umbra di pubblica amministrazione di Pila.

Le elezioni provinciali sono di secondo livello. Pertanto sono elettori e al contempo possono essere eletti solamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei Comuni compresi nel territorio della provincia di Perugia. Per un totale di circa 800 "grandi elettori". L'elezione avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (dodici) e non inferiore alla metà degli stessi (sei).

Le liste dei candidati per l'elezione del consiglio provinciale devono essere presentate presso l'ufficio elettorale costituito presso la sede centrale della Provincia di Perugia in piazza Italia nei seguenti giorni: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di domenica 8 settembre 2024; dalle ore 08.00 alle ore 12.00 di lunedì 9 settembre 2024.

Con apposito decreto è stato infine istituito un seggio elettorale mobile, con la funzione di provvedere alla raccolta del voto degli elettori impossibilitati a recarsi presso il seggio ordinario.

L'ufficio elettorale è composto da Danilo Montagano (presidente), Stefano Rossi, Anna Maria Santocchia, Valeria Costarelli, Massimo Cossignani, e Patrizia Rossi (membro supplente). Mentre il seggio elettorale è composto dal segretario generale Francesco Grilli (presidente), da Alessandra Pelliccia (vicepresidente) e da Simone Mazzi, Maria Cecilia Comez, Melania Roscini, Carla Pannacci, Rita Nesta (segretaria).

Membri supplenti Marco Brucolini e Marusca Bellini.



