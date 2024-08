Poste, ruolo attivo in indagine su postino Umbertide

"In riferimento al ritrovamento di posta nel comune di Umbertide, Poste italiane informa di aver avuto un ruolo attivo grazie agli accertamenti interni volti ad appurare lo svolgimento dei fatti e le relative responsabilità del portalettere che è stato licenziato il 5 agosto scorso": l'azienda lo sottolinea in una nota. Precisando che "tutta la corrispondenza rinvenuta è stata presa in carico dal Centro distribuzione di Umbertide e consegnata ai rispettivi destinatari".



