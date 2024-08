Portalettere denunciato per posta gettata nell'immondizia

Gettava la corrispondenza nei cassonetti dell'immondizia invece di consegnarla ai destinatari e per questo un giovane portalettere è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Umbertide per soppressione della corrispondenza.

Il suo comportamento - riferiscono gli investigatori - è stato visto e segnalato ai militari. Questi hanno recuperato la corrispondenza e al termine di ulteriori verifiche sono riusciti a risalire al giovane portalettere.

La posta è stata recuperata e riconsegnata all'ufficio per il successivo recapito ai destinatari.

Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare di capire se la vicenda sia da ricondurre a un episodio isolato o si tratti di una condotta che andava avanti nel tempo.



