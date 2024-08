Nevi visita carcere Terni, 'situazione molto delicata'

"Anche nel carcere di Terni c'è una situazione molto delicata, di sovraffollamento. Le priorità sono quelle riguardanti la gran parte degli istituti italiani: la carenza di personale di polizia penitenziaria, di medici e personale sanitario. Carenze che. su un piano diverso, toccano anche il personale del magistrato di sorveglianza, le cancellerie. Terni è un carcere particolare, con detenuti di tutti i livelli e quindi specificità e problematiche maggiori rispetto ad altre strutture di detenzione": a dirlo è stato il parlamentare umbro e portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, dopo la visita fatta, insieme alla presidente della Provincia Laura Pernazza, al carcere della città umbra. I due esponenti hanno incontrato la direzione del carcere, i vertici della polizia penitenziaria e anche il magistrato di sorveglianza.

"E' stata una visita lunga, approfondita - ha detto Nevi -.

Abbiamo visto tutte le sezioni rendendoci conto delle difficoltà e anche delle possibili soluzioni. E' stata un'occasione importante per aumentare la nostra consapevolezza dei problemi e far sì che ci sia un impegno, anche a livello locale, per migliorare le cose".

"Il reinserimento sociale, il dopo pena - ha detto Pernazza - è un aspetto fondamentale che come Provincia di Terni ci vede impegnati nel dare costante disponibilità, sul piano dei lavori socialmente utili e dei corsi di formazione professionali all'interno della casa circondariale. Gli stessi Comuni possono fare la loro parte attivando percorsi lavorativi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA