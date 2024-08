Navette gratuite per centro Assisi da Santa Maria Angeli

Navette gratuite che collegano Santa Maria degli Angeli al centro storico di Assisi sono state istituite dal Comune in considerazione del grande afflusso turistico già presente in città e previsto in aumento per la settimana di ferragosto.

Il provvedimento è in già in vigore e durerà fino a domenica 18 agosto, dalle 10 del mattino fino alle 20, tutti i giorni.

Il Comune ha spiegato in una nota che la navetta gratuita parte dai parcheggi della stazione ferroviaria e del teatro Lyrick verso il centro storico della città, con tappa al parcheggio Giovanni Paolo II. Il servizio - sottolinea ancora l'Amministrazione - già l'anno scorso aveva riscosso significativo apprezzamento dai turisti che comodamente possono lasciare la macchina e raggiungere l'acropoli.

Per l'accesso al centro tornano anche le disposizioni per la zona a traffico limitato che in alcuni giorni di alto e medio afflusso turistico (contraddistinti dai bollini rosso e giallo) sarà chiusa proprio nell'orario 10-20. Potranno circolare alcune categorie di veicoli (disabili, elettrici, ciclomotori e motocicli) e i titolari di permesso (come i residenti, i turisti diretti agli alberghi solo per scarico bagagli, gli utenti delle farmacie, i locatari e proprietari di immobili, i residenti della zona espansione e aree montane).

E' sempre attivo, inoltre il servizio "Assisi per tutti", anche questo gratuito, che nei giorni festivi consiste nella messa a disposizione di un mezzo riservato ai visitatori con disabilità motoria e loro accompagnatori per consentire, con partenza da piazza Giovanni Paolo II, di accedere fino alla piazza Inferiore di San Francesco e ritorno. Lo stesso tipo di servizio sarà disponibile nell'area del parcheggio di porta Nuova per salire a largo Properzio e ritorno. Per ottenere maggiori informazioni in ordine al servizio potranno essere contattati direttamente, a partire da sabato 30 marzo, i numeri 3292609426 e 3292609422.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA