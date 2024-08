F1: il Memorial Barbetti assegnato a René Arnoux

A fine agosto l'ex pilota di F1 René Arnoux sarà ospite speciale a Gubbio nel contesto del 59° Trofeo Luigi Fagioli. Quest'anno valida come ultimo e decisivo round del nuovo Campionato Italiano SuperSalita, la classica cronoscalata umbra, nota come "Montecarlo delle Salite" e al via nel weekend del 1° settembre, ha assegnato il Memorial Angelo e Pietro Barbetti 2024 al driver francese che in Formula 1 al volante di Renault e Ferrari è stato tra i maggiori protagonisti di anni ruggenti a cavallo tra i '70 e gli '80.

Mantenendo viva la memoria di due personaggi che tanto hanno rappresentato per Gubbio e il suo mondo sportivo, il prestigioso riconoscimento che annualmente il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche riserva a un nome illustre dell'automobilismo sarà consegnato ad Arnoux durante la cerimonia di premiazione che si terrà mercoledì 28 agosto al Park Hotel Ai Cappuccini in un'esclusiva serata interamente dedicata ai motori e condivisa con il Rotary Club Gubbio.

Classe 1948, Arnoux ha "scalato" le vette della F1 passando per la F2, nella quale si è laureato Campione Europeo nel 1977, e poi approdando in Renault e Ferrari. In tutto nella massima serie ha preso parte a 164 Gran Premi iridati, conquistando 7 vittorie, 22 podi, 18 pole position e 12 giri più veloci. Tre, tutti nella stagione 1983, i successi ottenuti sotto le insegne della "Rossa". Quell'anno, insieme al connazionale Patrick Tambay, il veloce pilota francese contribuì in maniera decisiva alla conquista del Campionato del Mondo Costruttori, a quei tempi l'ottavo per il Cavallino Rampante. Ma la carriera e le gesta di Arnoux vanno ben oltre ai numeri e ai trascorsi in Ferrari, condivisi anche con Michele Alboreto.

A parte la capacità di saper diventare personaggio particolarmente apprezzato dal pubblico, anche televisivo negli anni successivi ai successi in pista, è spesso ricordato per l'amicizia con l'indimenticabile Gilles Villeneuve. Amicizia e rivalità, sempre dura ma corretta, culminata nell'epico duello che, lui su Renault e il canadese su Ferrari, a suon di sorpassi e controsorpassi li vide protagonisti al GP di Francia 1979 disputato a Digione. Quelle immagini hanno fatto il giro del mondo in brevissimo tempo e dopo 45 anni sono ancora citate "per antonomasia" aldilà dei valori sportivi e tecnici di quella contesa, rappresentando un automobilismo passionale, umanissimo, fantasioso e senza eccessivi fronzoli. In definitiva un automobilismo che sa andare perfettamente a braccetto con quello delle corse in salita e dei campioni della Montagna.

La serata del Memorial Barbetti a René Arnoux sarà prestigiosa anteprima dell'edizione 2024 del Trofeo Fagioli, che nel frattempo attende la chiusura delle iscrizioni (aperte fino a tutto lunedì 26 agosto). Come gran finale del Campionato Italiano SuperSalita, tutta in diretta su ACI Sport TV (canale 228 di Sky e 52 di TivùSat), la crono umbra prevede un coefficiente punteggio maggiorato a 1,5 ed è valida anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) girone Nord e Sud (con coefficiente punteggio raddoppiato a 2), per il Tricolore Bicilindriche e per il Challenge Assominicar e ospita la competizione riservata alle auto storiche.

Con l'aggiunta di René Arnoux, nell'albo d'oro del Memorial Barbetti sono sempre più numerosi i personaggi che hanno indossato il rosso Ferrari, al di qua e al di là del muretto box. Tra questi, Mauro Forghieri, Arturo Merzario, Andrea Montermini, Clay Regazzoni e Antonello Coletta, il Global Head of Endurance and Corse Clienti che lo scorso anno ricevette il premio come responsabile del programma Hypercar con il quale attraverso la 499P la Ferrari è tornata a competere ufficialmente fra i Prototipi, categoria regina anche nelle cronoscalate, e a vincere l'assoluta alla 24 Ore di Le Mans.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA