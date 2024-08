Distretto del Perugino, Aft sempre aperte anche ad agosto

Nell'ambito della continuità sanitaria assistenziale, anche nel mese di agosto resterà sempre aperto il servizio Aft (aggregazioni funzionali territoriali) nei sette presidi del distretto del Perugino ed osserverà il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 16.00, il sabato e i prefestivi dalle 8.00 alle 14.00. Le Aft dell'Usl Umbria 1 - spiega una sua nota - sono strutturate in collaborazione con i medici di assistenza primaria (medici di famiglia e di continuità assistenziale) e sono state istituite con l'obiettivo di rendere un servizio migliore alla popolazione. Quindi, oltre a rivolgersi allo studio del proprio medico di famiglia, i cittadini possono recarsi presso gli ambulatori dedicati delle Aft che rappresentano un presidio della medicina generale capace di offrire sul territorio risposte continuative e immediate in tutti quei casi in cui non sia necessario rivolgersi all'ospedale. Il servizio è accessibile a tutti - turisti inclusi - ed è gratuito.

Nelle sedi di Aft, durante gli orari di apertura dell'ambulatorio, tutti i cittadini possono ricevere visite mediche, prescrizioni di farmaci e rilascio di certificazioni non differibili. Ciascun cittadino può far riferimento all'ambulatorio Aft di cui fa parte il proprio medico di medicina generale. Nel territorio del distretto del Perugino le Aft sono così dislocate: Perugia centro presso il Poliambulatorio Europa di piazzale Europa (palazzina ambulatori, piano +1 ala nord, tel. 075 5412980); Madonna Alta nel punto di erogazione di Madonna Alta (via Pian della Genna 2, tel. 075 5412569); San Marco nel punto di erogazione di San Marco (strada Perugia-San Marco 81, località Le Fornaci, tel. 075 5412788); Ellera presso il Centro di salute di Ellera (via delle 4 Giornate di Napoli 1, tel. 075 5186613); Castel del Piano nel punto di erogazione di Castel del Piano (via Strozzacapponi, tel. 075 5412247); Ponte San Giovanni presso il Centro di salute Ponte San Giovanni (via Cestellini c/o Centro Apogeo, tel.075 5412311); Ponte Felcino presso il Centro di salute Ponte Felcino (via Mastrodicasa 80/A, tel. 075 5412532). Tutti i dettagli per conoscere a quale Aft appartiene il proprio medico di medicina generale sono disponibili anche al link della pagina istituzionale dell'Usl Umbria 1: https://www.uslumbria1.it/servizio/assistenza-sanitaria-e-cure-p rimarie-mappa-dei-servizi/



Riproduzione riservata © Copyright ANSA