Bettarelli, ridotto il finanziamento all'Agosto Montefalchese

"La presidente della Regione, Donatella Tesei, già sindaco di Montefalco, spieghi pubblicamente quali motivazioni l'hanno portata a ridurre drasticamente il finanziamento alla manifestazione dedicata all'Agosto Montefalchese, ad impedire che la conferenza stampa si tenesse, come di consueto, a Palazzo Donini e a lasciare che l'evento inaugurale venisse disertato dai rappresentanti istituzionali regionali, lei per prima": è quanto chiede in un'interrogazione rivolta alla Giunta regionale il consigliere Michele Bettarelli (Pd - vice presidente dell'Assemblea legislativa).

"Sospettiamo - spiega Bettarelli in una nota della Regione - che l'esito delle recenti elezioni comunali, che hanno visto tornare al governo della città del Sagrantino un sindaco di centro sinistra, abbia fortemente condizionato le scelte compiute dalla presidente Tesei e dalla sua Giunta in merito al sostegno alla storica manifestazione. Se così fosse - aggiunge - si tratterebbe un grave atto di ritorsione compiuto a danno della sua città a cui, ricordiamo, la stessa ha lasciato in dote un cospicuo debito di bilancio". "E' stato penalizzato fortemente uno degli eventi più affascinanti dell'estate umbra - sottolinea il consigliere Dem - tanto che solo un anno fa la stessa presidente definiva l'Agosto Montefalchese 'un appuntamento ormai storico a cui non rinunciano né gli umbri né i tanti turisti'. Si dà il caso però - rileva Bettarelli - che in questa occasione la prima a rinunciarvi è stata proprio la Presidente, dopo aver lasciato che il finanziamento venisse ridotto di tre quarti rispetto al passato, mettendo così in discussione la sua sostenibilità".

"E' bene dunque - conclude Michele Bettarelli - che Tesei chiarisca in Aula i contorni di questa vicenda e dica pubblicamente quali ritiene possano essere le prospettive future per la promozione e il sostegno di questa manifestazione che ha raggiunto 70 anni di storia e di successi".



